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«التخطيط»: تستهدف معدل نمو 5% خلال 2018 والبطالة تصل إلى 12.4%

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«التخطيط»: تستهدف معدل نمو 5% خلال 2018 والبطالة تصل إلى 12.4% «التخطيط»: تستهدف معدل نمو 5% خلال 2018 والبطالة تصل إلى 12.4%

التحرير

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قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد: إن " تستهدف تحقيق معدلات نمو حول 5% خلال العام المالي المقبل 2017/2018".

وأضافت "السعيد" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، اليوم الأحد، أن الدولة تستهدف مضاعفة نسبة النمو لترتفع من نحو 4% بنهاية يونيو المقبل إلى ما يتراوح بين 6 إلى 6.5% خلال 2020، مؤكدة أن العام المالي المقبل سيشهد زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية لدعم معدلات التشغيل، وخلق فرص العمل مع مراعاة البعد المكاني لتحقيق النمو الاحتوائي.

وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة ستركز على شقين، أولهما البنية الأساسية التي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتهيئة البيئة للاستثمار، بجانب الشق الثاني، وهو التنمية البشرية عبر زيادة مخصصات التعليم والصحة، وزيادة حجم الاستثمارات في هذين القطاعين.

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بينما أعلنت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط للمتابعة، أن معدلات النمو المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري سجلت 3.8% مقابل 4% خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، مشيرة إلى أن نسبة البطالة في انخفضت بنسبة 12.4% مقابل 12.8% في العام الماضي، أن الاحتياطات الدولية ارتفعت لـ25 مليار دولار في ديسمبر من العام المالي 2016-2017.

وأرجعت نسبة الانخفاض إلى قلة مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي بسبب تعويم العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم.

وأوضحت "المغربل" أن التشييد والبناء والصناعات التحويلية ساهما بنسبة كبيرة في معدلات النمو الاقتصادي، بينما انخفضت نسبة مساهمة التجارة الخارجية.

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التحرير

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