بالفيديو.. رفع علم مصر احتفالا بالذكرى الـ28 لتحرير طابا

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عرض فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات لرفع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، العلم المصري على أرض طابا، احتفالًا بذكرى تحريرها الـ27، والذي شهد حضور عدد من كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.

كما أناب الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى لتحرير طابا.

حيث قام اللواء أ.ح/ ناصر محمد عاصي، قائد الجيش الثاني الميداني، يرافقه اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، ومدير الأمن، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء الجيش الثاني وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة.

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تحتفل مصر، اليوم الأحد، الموافق 19 مارس، بذكرى استرداد أرض طابا، وإعادتها إلى السيادة المصرية مرّة أخرى، بعدما استعادتها مصر بحكم من هيئة التحكيم الدولية في 1989.