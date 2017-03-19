خبير اقتصادي: 1.2 مليون عقار مخالف بالمدن

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور الخبير الاقتصادي، مختار الشريف: إن "المعروض من الوحدات السكنية لا يزال أقل من المطلوب بالسوق المصري"، لافتًا إلى أن هناك نحو 750 ألف شاب مُقبل على الزواج سنويًا ويحتاج لوحدة سكنية.

وأضاف "الشريف" خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي العقاري والتنمية العمرانية، لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، أن القوانين القديمة والثقافة الموروثة جعلت المصريين يشترون العقار بغرض ادخاره لأبناءهم، مشيرًا إلى أهمية الخروج للصحراء وإنشاء مجتمعات عمرانية ومدن جديدة والتوجه نحو سواحلنا للاستفادة منها.

شاهد أيضا

ونوه إلى أن هناك مليون و200 عقار مخالف في المدن فقط، لافتًا إلى أهمية دعم الاقتصاد والبناء الأخضر من خلال استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة.

وأكد الخبير الاقتصادي على أهمية تعاون مجلس النواب مع المجتمع المدنى للوصول لحلول عملية لمشاكل الشارع المصري.