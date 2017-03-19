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محافظ المنيا يكرم شخصية العام وأسر شهداء ثورة 1919

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محافظ المنيا يكرم شخصية العام وأسر شهداء ثورة 1919 محافظ المنيا يكرم شخصية العام وأسر شهداء ثورة 1919

التحرير

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نظمت محافظة المنيا، أمس السبت، احتفالية كرّمت خلالها الفائز بشخصية العام، وأسر شهداء أبطال ثورة 99 من أبناء مركز ديرمواس.

وكرَّم المحافظ، 8 شباب شاركوا في الاستفتاء، حيث حصد أيمن جلال، لقب شخصية العام، وحصل على شهادة تقدير ومبلغ 10 آلاف جنيه، تسلمها عنه والده نظرَا لتواجده في بطولة البحر الأبيض المتوسط الأولى في تركيا.

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وجاءت في المركز الثاني جيسيكا مجدي بـ1187 صوتًا، حصلت على شهادة تقدير ومبلغ 5 آلاف جنيه، وحصل الشباب من المركز الثالث للثامن على شهادة تقدير ومبلغ 3 آلاف جنيه، وهم كيرلس موسى، صابر محمد جابر،ع مرو محمد موسى، شريف عثمان، محمد هشام وطارق يحيى.

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وقال المحافظ عصام بديوي، إن الشباب الثمانية المتنافسين في الاستفتاء نماذج من آلاف الشباب المبدعين والنابغين الذين تفخر بهم المحافظة، كما كرم خلال الاحتفالية عددًا من أسر شهداء مركز ديرمواس، خلال ثورة 1919. 

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التحرير

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