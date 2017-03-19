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والي تبحث في النمسا كيفية استخدام الرياضة لدمج متحدي الإعاقة

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والي تبحث في النمسا كيفية استخدام الرياضة لدمج متحدي الإعاقة والي تبحث في النمسا كيفية استخدام الرياضة لدمج متحدي الإعاقة

التحرير

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اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مع كارول كلابرو، وزيرة الشباب والدمج المجتمعي والإتاحة بكندا، وذلك بشأن تبادل الآراء فيما يخص برامج الدمج المطبقة في كندا وإمكانية تقديم دعم فني لوزارة التضامن في لذوي الإعاقة، وتم الاجتماع على هامش اجتماعات وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية في النمسا.

واطلعت والي، اليوم الأحد، على بنود قانون الإعاقة الجديد الذي تم إقراره في كندا لأول مرة تنفيذًا واتساقًا مع الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة.

من جهة أخرى، شاركت والي في ورشة العمل التي عقدت في جراتز بالنمسا حول سبل استخدام الرياضة لتمكين ودمج ذوي الإعاقة الفكرية وسبل التعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد وداون سيندروم ويعانون من بطء التعلم من خلال مناخ دامج لهم وبرامج تدريب الأسر والمدرسين.

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والتقت الوزير مع تيموثي شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص العالمي لمناقشة إطلاق منصة إليكترونية للتدريب وإتاحة برامج تدريب باللغة العربية للمنطقة العربية وبرامج رفع الوعي العام للأسرة والمجتمع.

وتم الاتفاق على توثيق أفضل الممارسات التي تتم في العالم سواء من خلال القطاع الخاص أو القطاع الأهلي، والسياسات الفضلى للتمكين وإتاحتها للدول المشاركة في الأولمبياد الخاص .

جدير بالذكر إن الأولمبياد الخاص المقبل يعقد في ٢٠١٩ في أبو ظبي وستبدأ وزارة التضامن التنسيق من الآن مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لحصر وتشجيع ذوي الإعاقة وتدريبهم لإرسال أكبر بعثة عربية تنافس بقوة في مختلف الألعاب.

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التحرير

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