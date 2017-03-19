تأجيل محاكمة زهير جرانة في الكسب غير المشروع لـ٢٥ مايو

كتب -محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، تأجيل محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وزوجته وأولاده الأربعة، في اتهامهم بالكسب غير المشروع، لجلسة ٢٥ مايو للمقبل؛ لتقديم المستندات.

وقامت المحكمة بالتنبيه على "جرانة" بالمواظبة على الحضور والانصراف، كما طالب اجل لتقديم اصول الاحكام، كما قدم أصل الحكم القاضي ببراءته في إهدار المال العام من محكمة النقض.

كان قاضى التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أحال زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق وزوجته ميلان شوكت جلال الدين، وأولاده حبيبة وأمير وأدهم وزهير، وكل من استفاد منه في أمواله استفادة جدية، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بالحصول لنفسه وغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع بسبب استغلال الصفة الوظيفية ومخالفات القانون، ما أدى لتضخم ثروته.

وكشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011، وحصل لنفسه ولأسرته على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه.