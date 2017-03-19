مصدر: ضابط وشرطي متورطان في اختطاف وقتل سمسار بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني رفيع المستوى بمباحث الجيزة، أن أمين شرطة متورط في واقعة اختطاف ومقتل سمسار عُثر على جثته بمنطقة شبين القناطر بالقليوبية.

وأضاف المصدر، أن الشرطي يدعى "ع.ش"، من قوة مرور الجيزة، لافتا بأن خلافات مالية بين المجني عليه ورجل أعمال وراء الجريمة.

وفجر المصدر، مفاجأة من العيار الثقيل بالإشارة إلى أن ضابطا متورط في القضية بتحريض من رجل أعمال.

وأكد المصدر، أنه تم ضبط صاحب معرض سيارات بالعجوزة، يتم استجوابه لضبط باقي المتهمين ومعرفة تفاصيل الواقعة.