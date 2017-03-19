بالصور.. إضراب ممرضات مستشفى جامعة بنها

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

نظمت ممرضات مستشفى جامعة بنها، إضرابا داخل المستشفى، اليوم الأحد، وامتنعن عن العمل، بسبب تعنت الإدارة، ورفض صرف مكافأة الامتحانات، وبدل السهر، وكذا عدم تطبيق نظام علاج شامل لهن بالمستشفى، أسوة بغيرهن من العاملين في المستشفيات الأخرى.

واتهمت المعتصمات، الإدارة، بسرقة حقوقهن، وحرمانهن من مكافأة الامتحانات، مطالبات بعزل إدارة المستشفى.

ونفت صفاء، ممرضة بالمستشفى، الحصول على مكافأة امتحانات هذا العام، وكذلك بدل السهرات منذ يناير وحتى الآن.

وأضافت لـ"مصراوي": "مدير المستشفى رفض مقابلتنا، ونحن لم نعطل العمل داخل أقسام المستشفى، وتركنا في كل قسم مجموعة من الممرضات لإدارته، حتى لا يتعطل العمل، كما أن المرضى ليس لهم ذنب فى اضطهاد الإدارة لنا".

وأكدت ممرضة أخرى -رفضت ذكر اسمها- أن "حقوقنا المالية في المستشفى مهضومة، خاصة الكادر الذي حصلنا عليه من وزارة الصحة، وبعد ذلك تساومنا إدارة المستشفى على مكافأة الامتحانات مقابل تطبيق الكادر، رغم أن الكادر حق من حقوقنا"، على حد وصفها.

ورددت الممرضات شعارات تطالب بعزل الإدارة، كما طالبوا رئيس الجامعة، بالتدخل لنيل حقوقهن.