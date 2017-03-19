إلغاء الإجازات ورفع الاستعداد بمستشفيات أسيوط الجامعية لسوء الأحوال الجوية

أسيوط ـ أسامة صديق:

أعلن الدكتور طارق الجمال، نائب رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، اليوم الأحد، عن حالة الاستنفار ورفع حالة الاستعدادات القصوى داخل مستشفيات الجامعة، وإلغاء الإجازات والمنح، تأهبا لمواجهة أى طوارئ محتملة ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وخاصة في حالات استقبال إصابات الحوادث، وفشل الجهاز التنفسي بين المواطنين.

وأشار إلى وضع خطة طوارئ بعدد من أقسام المستشفى، لمتابعة سير العمل، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة، مشددا على ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، وتسخير جميع الإمكانيات الطبية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة، لمواجهة أي تزايد في حالات استقبال الطوارئ أو فشل الجهاز التنفسي، لضمان سرعة تشخيص الحالات والقيام بالإسعافات الأولية للحالات المصابة.

كما تم توفير أماكن إضافية بوحدة العناية المركزة، وتشغيل كافة أقسام المعامل والأشعة والتحاليل بكامل طاقتها.

وتضمن قراره بإلغاء كافة أنواع الإجازات والمنح للأطباء المقيمين والتمريض، والعمال في قسمي استقبال الطوارئ والإصابات والاستقبال العام، والأطفال وذلك على مدار 24 ساعة، تحسبا لمواجهة أي حالات طارئة.