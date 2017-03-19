أخبار عاجلة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إبراهيم خالد: مياه المنيا لم تتأثر بالعاصفة الترابية

Google+ Print
إبراهيم خالد: مياه المنيا لم تتأثر بالعاصفة الترابية إبراهيم خالد: مياه المنيا لم تتأثر بالعاصفة الترابية

مصراوي Masrawy

مياه المنيا لم تتأثر بالعاصفة الترابية

المنيا ــ ريمون الراوي:
نفى الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي، تأثر مياه الشرب في المحافظة بالعاصفة الترابية التي ضربت مناطق واسعة من الجمهورية، أمس السبت، ولم ينتج عنها "عكارة" بمياه النيل.
وأكد خالد في تصريحات لـ"مصراوي" أن تصميم وإمكانيات محطات الشرب مؤهل للتصدي لأي أتربة أو رمال عالقة بالجو، قد يترتب عليها رواسب محدودة، وتزال بتقنيات تنقية الرواسب.
وشدد على أن تحليل عينات مياه الشرب يتم كل ساعتين بدقة معملية عالية، دون ظهور تعييرات أو تدن في جودة ونقاء المياه.
كانت موجة من الطقس السيئ قد ضربت البلاد، أمس السبت، وشهدت خلالها عدة محافظات بالجمهورية رياحا محملة بالأتربة، سببت عشرات الحالات من الاختناقات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري