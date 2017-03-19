إبراهيم خالد: مياه المنيا لم تتأثر بالعاصفة الترابية

المنيا ــ ريمون الراوي:

نفى الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي، تأثر مياه الشرب في المحافظة بالعاصفة الترابية التي ضربت مناطق واسعة من الجمهورية، أمس السبت، ولم ينتج عنها "عكارة" بمياه النيل.

وأكد خالد في تصريحات لـ"مصراوي" أن تصميم وإمكانيات محطات الشرب مؤهل للتصدي لأي أتربة أو رمال عالقة بالجو، قد يترتب عليها رواسب محدودة، وتزال بتقنيات تنقية الرواسب.

وشدد على أن تحليل عينات مياه الشرب يتم كل ساعتين بدقة معملية عالية، دون ظهور تعييرات أو تدن في جودة ونقاء المياه.

كانت موجة من الطقس السيئ قد ضربت البلاد، أمس السبت، وشهدت خلالها عدة محافظات بالجمهورية رياحا محملة بالأتربة، سببت عشرات الحالات من الاختناقات.