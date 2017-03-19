سجن وغرامة لطالب قتل زميله داخل الجامعة بسبب سيجارة حشيش

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار الدكتور صابر غلاب، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، طالبًا بمعهد "كفاية إنتاجية" بجامعة الزقازيق، بالسجن لمدة عام، وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بقتل زميله داخل الجامعة.

تعود تفاصيل القضية رقم 18221 جنايات ثان الزقازيق ليوم 25 أغسطس 2015، عندما أقدم "خالد.ح.ي" 25 عامًا، طالب بمعهد الكفاية الإنتاجية بجامعة الزقازيق، مُقيم بمنطقة "الهرم" بمحافظة الجيزة، على قتل "رضا.ص.ع" زميله بالجامة، بسلاح أبيض (مطواة قرن غزال).

وتبين من أقوال شهود العيان من طلاب المعهد، نشوب مشادة كلامية بين الجاني والمجني عليه، بسبب سيجارة "حشيش"، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بإخراج مطواة من ملابسه، وطعن المجني عليه عدة طعنات، ليلفظ الأخير أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.