بالصور.. جنازة مهيبة للشهيد محمود عبادي في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شيع المئات من أهالي قرية ترعة ناصر بمركز إسنا جنوب الأقصر، جثمان المجند الشهيد محمود عبادي محمود، إلى مثواه الأخير، اليوم، بمدافن العائلة بالقرية، في جنازة مهيبة.

حضر الجنازة الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، واللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، والقيادات العسكرية والأمنية.

وأدى المئات صلاة الجنازة على الشهيد بمركز شباب القرية، التي اتشحت بالسواد، منذ وصول نبأ استشهاده وأربعة جنود آخرين في عملية إرهابية بالعريش، وردد المشيعون هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله".