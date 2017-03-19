التحقيق مع موظف بتهمة حيازة 100 طن أرز بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

تباشر النيابة العامة بدمياط، التحقيق مع مسؤول مضرب بمركز الزرقا، اليوم الأحد، بعد ضبطه واتهامه بحيازة حوالي 100 طن أرز شعير، وحجبها لبيعها من خلال السوق السوداء، لتحقيق مكاسب مادية.

وألقت مباحث التموين القبض على المتهم "أ. ف"، خلال حملة مكثفة على عدد من الأسواق والمحال التجارية المختلفة بالمحافظة، ضمن خطة لمواجهة قضايا السلع الغذائية وارتفاع الأسعار، والتصدي لمحاولات الاحتكار برئاسة الرائد رامي عبدالخالق.

وضبطت الحملة "م. أ"، 50 عامًا، صاحب مخبز حر، لمزاولة العمل دون ترخيص في منطقة الشبطاني بدمياط، وضبط 20 جوال دقيق بلدي مدعم في مخزن يملكه بإجمالي طن بالمخالفة للقانون.