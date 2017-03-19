"المحاماة لن تموت".. وقفة صامتة للمحامين في المنيا احتجاجا على سجن زملائهم (صور)

المنيا ــ ريمون الراوي:

نظم محامو مركز بني مزار بشمال المنيا، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية صامتة، استمرت لمدة ساعة أمام المحكمة.

حمل المحامون لافتة ضخمة، مزينة بشارة الحداد السوداء، عليها شعار "المحاماة لن تموت"، احتجاجا على حبس 7 من زملائهم 5 سنوات بتهمة إهانة القضاة.

وقال عز إسماعيل راشد، نقيب محامين المنيا، إن محامي المنيا يضربون لليوم السابع على التوالي أمام محكمة الجنايات بكل دوائرها، لحين إشعار آخر.

كما تقرر تنظيم وقفه احتجاجية صامتة أمام مجمع المحاكم بالمنيا بالأرواب السوداء، بعد غد الثلاثاء، بمشاركة جميع المحامين بمراكز المحافظة التسعة.

وأعلن زيارة أعضاء مجلس النقابة العامة، لمحكمة مطاي، والتواصل مع أسر المحامين المحكوم عليهم، الأربعاء المقبل، وتحديد يومي الأحد والإثنين المقبلين، للامتناع نهائيا عن توريدات أي مبالغ لخزينة محاكم المنيا جميعا، إلا في القضايا المرتبطة بميعاد، ومناشدة جميع المحامين الالتزام بتلك القرارات، وإحالة المخالفين للتأديب والإيقاف عن العمل.