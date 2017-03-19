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تعاون إعلامي بين مصر وجمهورية لاتفيا لتبادل الخبرات

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مصراوي Masrawy

تعاون إعلامي بين مصر وجمهورية لاتفيا لتبادل الخبرات تعاون إعلامي بين وجمهورية لاتفيا

كتب - مصطفى المنشاوي:

استقبل إبراهيم العراقي، وكيل أول وزارة الإعلام، القائم بأعمال رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ايفت شولتا سفيرة جمهورية لاتفيا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون الإعلامي بين البلدين وطرح رؤى وأفكار جديدة لتعظيم هذا التعاون.

وأكد إبراهيم العراقي- في بيان له اليوم- أهمية تحقيق العائد الاقتصادي من هذه الاتفاقيات وأهمية تبادل الخبرات والتجارب فى شتي المجالات الإعلامية وتفعيل آليات التدريب لإعداد كوادر مُدربة على مستوى عال.

حضرت اللقاء بسمة حبيب رئيس الادارة المركزية للعلاقات الدولية باتحاد الاذاعة والتليفزيون.

تعاون إعلامي بين مصر وجمهورية لاتفيا (2)

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