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مورينيو يكشف أحلامه مع مانشستر يونايتد

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مورينيو يكشف أحلامه مع مانشستر يونايتد مورينيو يكشف أحلامه مع مانشستر يونايتد

التحرير

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أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عن رغبته في التواجد على رأس المهمة الفنية لمانشستر يونايتد، لثلاث سنوات على الأقل، معربا عن أمنيته في البقاء لمدة أطول مع تحقيق النجاحات للنادي، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأوضح مورينيو، أنه رغبته هي البقاء في أولد ترافورد لمدة 3 سنوات على الأقل، معربا عن ثقته في تحقيق هذا الأمر بالنظر إلى رغبه إدارة النادي في توفير الاستقرار للفريق.

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وأشار مورينيو إلى أنه إذا أرادت إدارة اليونايتد بقاءه، فإنه سيتسمر خاصة أن الطرفين يبحثان عن السعادة.

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التحرير

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