سقوط متسابق ومحاولة انتحار.. 15 لقطة من حلقة «آراب جوت تالنت» الثانية

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انطلقت الحلقة الثانية من الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "آراب جوت تالنت"، أمس السبت، عبر فضائية mbc مصر، بمشاركة أعضاء لجنة التحكيم الثلاث: الفنان أحمد حلمي، والمطربة اللبنانية نجوى كرم، واللبناني علي جابر، وشهدت الحلقة الثانية من البرنامج ظهور عدد من المواهب وإخفاق آخرين، يستعرض موقع "التحرير لايف" بعضًا منها في التقرير التالي.

1- محمد صادق

حصد المشترك الجزائري "محمد صادق" أول ثلاثة "نعم" من أعضاء لجنة التحكيم، حيث قدّم رقصة بأسلوب الـPopping Animation Locking، وتحمل اسم "قصّة كلّ قلب بين الحب والغدر"، وأدهش بها أعضاء لجنة التحكيم الثلاث وتأهل للمرحلة التالية من البرنامج.

2- منير عماني

بقصة شعر غريبة، ظهر المتسابق الجزائري "منير عماني" على مسرح "اراب جوت تالنت" وحاول تقديم أغنية Feeling Good لـ Michael Bublé، ولكنه شعر بالتوتر بسبب خوفه الزائد من علي، ولم يستطع الغناء فلم يحصل على موافقة أي من أعضاء اللجنة.

3- آدم كاريرا

أثار المتسابق اللبناني " آدم كاريرا" رعب وخوف لجنة التحكيم بآداء عرض توازن بالوقوف على عدة كراسي دون السقوط، وهو ما أثار دهشة وإعجاب الجميع وحصل على ثلاثة "نعم" من اللجنة وتأهل للمرحلة التالية.

4- فوزية ودايفد

قدّم المشتركان التونسيان "فوزيّة ودافيد" عرض بهلواني مبهر بالكرت أدهشوا به أعضاء لجنة التحكيم، وخاصة الفنان أحمد حلمي الذي أصرّ على الإمساك بإحدى الكرات وتمكن من ذلك بنجاح وحصلوا على ثلاثة "نعم"، ولكن ما أثار ضحك الجميع سقوط المتسابق "دايفد" وهو في طريقه إلى المسرح بعد إنهاء العرض.

5- فريق Overboys All Stars

أبهر فريق Overboys All Stars من المغرب وتونس أعضاء لجنة التحكيم بتقديم عرض راقص وحصلوا على موافقة جميع أعضاء اللجنة، وأثار أحد أعضاء الفريق إعجاب اللجنة، وهو مشترك قصير القامة ولكن الأكثر إبهارًا أنه لا يسمع، رغم احترافه في الرقص على الأنغام بنفس كفاءة باقي الأعضاء، وهو مادفع أحمد حلمي إلى تحيته بشكل خاص وقام باحتضانه على المسرح.

6- عبد الوهاب الفليكاوي

تألق المشترك الكويتي "عبد الوهاب الفيكاوي"، وشهرته Whagic، على مسرح "اراب جوت تالنت"، بتقديم عرضًا خطيرًا كاد يودي بحياته، حيث كان العرض عبارة عن تحدي لإنقاذ نفسه من محاولة انتحار عن طريق الأسر من آلة حديدية معلقة في الهواء بها نيران، ولكنه تمكن من فك قيوده في خلال دقيقة فأنقذ نفسه بعد أن أثار رعب الجمهور واللجنة، وحصل على موافقة الجميع وتأهل للمرحلة التالية من البرنامج.

7- مارسيل غريب

المشترك اللبناني "مارسيل غريب" لديه موهبة العزف على آلة يقارب عمرها الألفي عام، وهي آلة السنطور، ورغم أن الكثيرين لا يعرفوها؛ فإنه أبدع في العزف عليها وأبهر الجميع وحصل على ثلاثة "نعم".

8- عمار باشا

تلقى المتسابق اللبناني "عمار باشا" عرض من المطربة اللبنانية "نجوى كرم" بكتابة أغاني لها، وذلك بعد إعجابها الشديد بأغنية راب أداها على المسرح من كلماته، ولكن علي جابر كان له رأي آخر فضغط على زر عدم الموافقة، ولكن المشترك أقنعه بسحبها بعد أن أدى أغنية أخرى، فاستجاب له علي وحصد "عمار" موافقة أعضاء اللجنة الثلاثة.

9- موزار طيف الخيال

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كان الباز الذهبي في الحلقة الثانية من نصيب فريق "موزار طيف الخيال" من المغرب، وأطلقه اللبناني "علي جابر" بعد تقديمهم عرض لفن خيال الظل استعرضوا فيه واقع عدد من الدول العربية تحت الحصار، وهو ما أثار إعجاب وتأثر الجميع.

10- شريف وليم

المتسابق المصري "شريف وليم"، حصل على اثنين "نعم" من نجوى كرم وأحمد حلمي بموهبته "الرسم"، حيث رسم وجه الملاكم الراحل الأمريكي "علي كلاي"، ولكن علي ضغط على زر الرفض لتشجيعه على تقديم شيء أفضل في المرحلة التالية من البرنامج.

11- رضا باسيلي

"الملك"، لقب أطلقته لجنة التحكيم على المشترك الجزائري "رضا باسيلي" بعد أن قدم عرضًا راقصًا ممتعًا عبارة عن مزيج من الراقصات اللاتينية والهيب هوب، وحصل على إشادة الجميع وثلاثة "نعم" من لجنة التحكيم.

12- إليسا

أبهرت الطفلة المصرية "إليسا" صاحبة الثماني أعوام فقط أعضاء لجنة التحكيم بهوايتها المميزة في ممارسة رياضة الجمباز، وحصدت ثلاثة "نعم" من أعضاء اللجنة، وكانت الطفلة الصغيرة "إليسا" سببًا في إحراج "نجوى كرم"، حيث أنها لم تستطع فهم كلامها باللغة اللبنانية، وإنما كانت تفهم كلام الفنان أحمد حلمي رغم أنه كان أحيانًا نفس كلام نجوى، بل وعندما وصلت إلى مرحلة التصويت استمعت إلى رأي حلمي وعلي جابر وكانت ستغادر المسرح قبل أن تستمع لرأي نجوى وكأنها غير معترفة بها.

13- مصطفى صادق

"أنا كاتب وممثل ومغني ومنتج سينمائي وطبيب و و و".. هكذا قدّم المشترك المصري "مصطفى صادق" نفسه، والذي عرف بأنه لقب صاحب أطرف عرض في "اراب جوت تالنت"، حيث عزف على آلة الآرجن وظهر على المسرح بجانبه سيارة صغيرة معطلة يغني لها، ولكنه لم يستطع إقناع اللجنة بمواهبة بل وسخر منه الكثيرون.

14- أنور بو غابة

بتقديم عرض ألعاب الخفة، استطاع المتسابق المغربي "أنور بو غابة" إبهار اللجنة والحصول على موافقة الجميع والتأهل للمرحلة التالية من البرنامج.

15- أيوب الأحمدي

أثار المتسابق المغربي أيوب الأحمدي خوف وزعر أعضاء لجنة التحكيم وخاصة نجوى كرم، بعد تقديم عرض أشبه بالسحر، حيث بدا في العرض أن سيف اخترق جسده بعدما كان في وضعية الاستلقاء، وحصل على ثلاثة "نعم" من اللجنة.

16- عيد ميلاد حلمي

فاجأت نجوى كرم وعلي جابر الفنان أحمد حلمي في بداية الحلقة بالاحتفال بعيد ميلاده، وأحضرا تورتة له وعبر حلمي عن سعادته البالغة وشكرهما على تلك اللفتة الطيبة.