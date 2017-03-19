بالصور..قصة "البنطلون الجينز" الذي أحدث أزمة في البرلمان والجامعة

كتبت- ميرا ماهر

بعد طلب الدكتورة آمنة نصير "أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب" بمنع دخول الطالبات الحرم الجامعي والمدرجات مرتديات ملابس غير لائقة أو "بناطيل مقطعة"، الأمر الذى أدى إلى توجيه نداء للدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بأن يقف بقوة لتنفيذ هذه الدعوة بقرار إداري من الجامعة، والذي كان رد ه بطلب إصدار مشروع قانون من مجلس النواب لمنع ارتداء الطالبات لها.

وأعلن عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب عبد الكريم زكريا عزمه التقدم بمشروع قانون يلزم الجامعات والمدارس بتحديد زي موحد لارتدائه لمواجهة ظاهرة الملابس غير اللائقة بالجامعات ومنها "بناطيل الجينز المقطعة"

وعن بدايات ظهور "الجينز المقطع" ذكر موقع "apparelsearch" أن هناك أنواع من الجينز الممزق، منها الجينز الممزق "طبيعياً" من الاستخدام المتكرر، والتي انتشرت شعبيتة في أواخر الثمانينيات، وفي بداية عام 2010 بدأ الجينز الممزق في الظهور مره أخرى، ولكن مصاحباً لانتقادات شديدة اللهجة بسبب وجود تمزقات بشكل جديد وغريب بعض الشيء والتي جاءت بشكل أفقي ومتسعة قليلاً.

وإليكم بعض صور البنطلون الذى تسبب في الأزمة.