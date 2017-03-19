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"تعليم بني سويف": استئناف الدراسة في المحافظة بعد التواصل مع "الأرصاد الجوية"

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"تعليم بني سويف": استئناف الدراسة في المحافظة بعد التواصل مع "الأرصاد الجوية" "تعليم بني سويف": استئناف الدراسة في المحافظة بعد التواصل مع "الأرصاد الجوية"

مصراوي Masrawy

محافظة بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، استقرارًا في حالة الطقس، وانتظامًا لسير العملية التعلميو بجميع مدارس المحافظة.

وأكد ثروت محمد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، انتظام سير الدراسة بجميع مدارسة المحافظة، اليوم الأحد، ووصول نسبة حضور التلاميذ 100%، مشيرًا إلى حرصهم على مصلحة الطلاب، وأنهم اتخذوا قرار استئناف الدراسة، بعد التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية.

كانت موجة من الطقس السيء والعواصف المحملة بالأتربة قد ضربت محافظات الصعيد، أمس السبت، ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بجانب بعض الإصابات المادية.

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