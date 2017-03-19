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بالأسماء.. الأمهات المثاليات في الوادي الجديد

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بالأسماء.. الأمهات المثاليات في الوادي الجديد بالأسماء.. الأمهات المثاليات في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلن اللواء أشرف شاش، سكرتير عام الوادي الجديد، اليوم الأحد، نتيجة مسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة.
أكد شاش لـ"مصراوي"، أن الأمهات المثاليات، هن سمية فاروق عبدالكريم، من مركز الخارجة، والأولى على مستوى الجمهورية، ونادية أحمد عبدالله، من مركز الداخلة، ومنى محمد سنوسي بمركز بلاط، وفاطمة محمد أحمد عبدالرحمن من الفرافرة، وجميلة جمعة عوض فضل، من مركز باريس.

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مصراوي Masrawy

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