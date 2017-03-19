أزمة جديدة للمحامين في الفيوم.. وتعليق العمل أمام الدائرة الإدارية

الفيوم – حسين فتحي:

واصل المحامون العاملون أمام محكمة مجلس الدولة بالفيوم، اليوم الأحد، تعليقهم للعمل، وعدم حضور الجلسة الخاصة بالدائرة الإدارية، التي تنعقد كل أحد، بسبب تعسف رئيس الدائرة، ضد أحد المحامين، وتقدمه ببلاغ ضده في مركز شرطة الفيوم، بتهمة الاعتداء عليه.

وكشف إبراهيم عبدالباقي، المحامي، إن المحامي تقدم في المقابل بشكوى ضد رئيس الدائرة، أمام المجلس الأعلى للقضاء في القاهرة، تبعه تعليق المحامين للعمل أمام الدائرة الإدارية، احتجاجا على سوء معاملة رئيس الدائرة لهم.

كانت الأزمة بين المحامين ورئيس الدائرة الإدارية بمحكمة مجلس الدولة بالفيوم، قد نشبت منذ 3 أسابيع، على خلفية مشادة بين المحامي ورئيس الدائرة، بسبب رفض طلبات المحامي المتكررة من قبل رئيس الدائرة.