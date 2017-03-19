بندقية خرطوش وطلقات نارية ضمن أحراز قضية "أحداث عنف المطرية"

كتب -عمرو علي:

فضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، الأحراز الخاصة بقضية "أحداث عنف المطرية"، والمتهم فيها 30 متهما، وضمت الأحراز بندقية خرطوش وعدد من الهواتف المحمولة، وطلقات نارية.

وفى بداية الجلسة فضت المحكمة الحرز الأول وهو عبارة عن بندقية خرطوش محلية الصنع، وحرز ثان عبارة علبة صفراء اللون بداخلها عددا من الهواتف المحمولة، ومجموعة من الطلقات النارية.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بتهمة أنهم كونوا فى 25 يناير من عام 2015 وآخرون مجهولون عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015