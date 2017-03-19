تعاون بين الغرفة التجارية ومحافظة القاهرة لإقامة معارض بأسعار مخفضة

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عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة لقاءًا موسعًا مع المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الغرفة والمحافظة.

وقال عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة: إن "المحافظة تسعى لتقديم كافة التسهيلات لتحقيق مصلحة الجميع وبالأخص المواطن المصري"، مشيرًا إلى أن التعاون مع الغرفة التجارية من أجل إقامة معارض خلال شهر رمضان الكريم، بالمناطق الشعبية لتقديم السلع الغذائية وسلع أخرى بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن المحافظة ستقوم بتوفير الأماكن والساحات المناسبة لعمل تلك المعارض مع تقديم الدعم اللوجيستي مثل المياه، الكهرباء والتأمين.

ومن المقرر أن تقوم الغرفة التجارية من خلال أعضائها بعرض المنتجات المختلفة من الصانع والمستورد مباشرة، وذلك لتقليل حلقات التداول، وتخفيض هامش الربح إلى الحد الأدنى، وبالتالي تقديم السلع بسعر مخفض عن مثيلها في الأسواق العادية.

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من جانبه قال اللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة: إن "هذه الشراكة ستكون بالتأكيد في مصلحة المواطن، خاصة وأنه سيتم ملاحظة فروق الأسعار بين المعروض في هذه الشوادر عن الأماكن الأخرى، كما سيتم اختيار أماكن متميزة لعرض هذه المنتجات، وأنه من الأسبوع القادم سيتم تحديد المواقع في الأحياء المختلفة وعمل اجتماع آخر مع ممثلي الغرفة للبدء في الخطوات التنفيذية حتى يتم افتتاح المعارض قبل رمضان بوقت كافي".

وحول كيفية الاستفادة من تدوير المخلفات الصلبة، أكد علي شكري نائب رئيس غرفة تجارة القاهرة، أن هناك بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة وجامعة النهضة، وأنه من الممكن التواصل معهم لعمل فكرة ماكينة يمكن وضع المخلفات بها لتأخذ على أساسها إيصال يمكن الشراء به من الأسواق المختلفة.