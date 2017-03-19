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محافظ القاهرة يبحث مع سفيري الكويت وليتوانيا توطيد آواصر الصداقة

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محافظ القاهرة يبحث مع سفيري الكويت وليتوانيا توطيد آواصر الصداقة محافظ القاهرة يبحث مع سفيري الكويت وليتوانيا توطيد آواصر الصداقة

التحرير

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استقبل المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بمكتبه اليوم الأحد، كلًا من: محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة، وأرفيداس داونور أفيتشوس سفير جمهورية ليتوانيا، حيث تناول اللقاء التعارف والترحيب وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات وبصفة خاصة بين عواصم الدولتين والقاهرة، ورغبة الجانبين في تقوية علاقات الصداقة الثنائية بين الشعب المصري والشعبين الكويتي والليتواني.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية محافظة القاهرة لدعم التعاون وتعزيز العلاقات ما بين المحافظة وسفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة.

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كما تناول الحوار إمكانية توقيع عدد من اتفاقيات التآخي والتعاون بين القاهرة والكويت، وكذلك بين القاهرة وفيلنيوس عاصمة ليتوانيا لتوطيد آواصر الصداقة وسبل تبادل الخبرات والمعلومات في كافة المجالات والمشروعات الناجحة بالعاصمتين.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتلك الزيارة والرغبة في توطيد آواصر الصداقة والتعاون المشترك بين القاهرة وباقي عواصم دول العالم، مؤكدًا استفادة الجانبين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الناجحة في المجالات المتعددة وتبادل الوفود والزيارات، مع تعزيز ودعم العلاقات والصداقة والتعاون الثقافي بين الشعب المصرى وباقي شعوب دول العالم.

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التحرير

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