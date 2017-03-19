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قوات إنفاذ القانون تقطع طرق الإمداد عن البؤر الإرهابية بشمال سيناء

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قوات إنفاذ القانون تقطع طرق الإمداد عن البؤر الإرهابية بشمال سيناء قوات إنفاذ القانون تقطع طرق الإمداد عن البؤر الإرهابية بشمال سيناء

التحرير

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تمكنت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء من اكتشاف وتدمير عدد (2) جسم نفق رئيسي جنوب مدينة رفح، وعُثر بداخل كل نفق على (غرفة تحكم رئيسية - محرك سحب - لوحة كهرباء - خطوط كابلات كهربائية - كابلات اتصال موصلة بسماعات - مواسير أكسجين)، وذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية وقطع طرق الإمداد عنها.

كما تم ضبط 37 فردًا من المشتبه بهم وحرق وتدمير دراجة نارية خاصة بالعناصر التكفيرية. 

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وتواصل قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء كافة جهودها لاكتشاف وتدمير باقي الأنفاق على الشريط الحدودي لمنع العناصر التكفيرية والإجرامية من استخدامها فى أعمال التهريب والتسلل.

 

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التحرير

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