17 مليون عملية بحث عن عقارات للبيع في مصر خلال 2016

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أصدرت أوليكس للعقارات في مصر أول تقرير سنوي للعقارات، والذي يرصد حركة المستخدمين خلال العام الماضي التي رسمت توجهات السوق خلال عام ٢٠١٧، ويهدف التقرير إلى إمداد العاملين في المجال بنظرة شاملة لتوجهات السوق في ما يخص تفضيلات المستثمرين والمستأجرين على حد سواء، بالإضافة إلى توضيح أعلى المناطق بحثاً سواء للبيع أو الإيجار على مدار العام في مصر.

وأوضح التقرير أن نحو ٤ ملايين مستخدم، قاموا باستخدام أوليكس مصر شهريًا طوال عام ٢٠١٦، ٣٠٪ من هؤلاء كانوا على اهتمام دائم بفئة العقارات، وهذا يُمثل ما يقرب من ربع إجمالى القوى العاملة في مصر، مشيرًا إلى أن عام ٢٠١٦، شهد الاقتصاد المصري تغيّرات جذرية في أسعار مختلف المنتجات والخدمات، بما في ذلك سوق العقارات، وهو ما دفع كلاً من البائعين والمشترين إلى البحث عن أفضل الصفقات عبر الإنترنت.

وبحسب التقرير، فقد قام بزيارة أوليكس للعقارات في مصر أكثر من ٤١ مليون زائر خلال العام، وهو ما يعادل عدد مستخدمى الإنترنت في مصر، وأتت الزيارات بمعدل ٤ مرات في الشهر لكل مستخدم، تستغرق الواحدة منها نحو ١٤ دقيقة في المتوسط. وتضع هذه البيانات أوليكس في مصاف اللاعبين المهمين في سوق العقارات المصري، خاصةً مع تفضيل الزائرين البحث عن الاستثمار العقارى أو التأجير عبر الإنترنت في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتعليقًا على هذه الإحصائيات، قال ممتاز موسى، المدير العام لأوليكس مصر: "مع زيادة العقارات المعروضة للبيع أو للإيجار على أوليكس، نتمكن من الحصول على رؤية أعمق وأشمل حول توجهات السوق، والاتجاهات التي يتخذ المستهلكون قراراتهم بناءً عليها - لدينا حاليًا أكثر من 100 وكيل عقاري ممن يعرضون عقاراتهم على أوليكس مصر وهذا العدد فى تزايد منذ أضفنا أحدث باقاتنا لتمييز الإعلانات".

وتعليقًا على ذلك، قال أيمن سامي، مدير مكتب جونز لانج لاسال مصر: "حددت أوليكس المناطق الأكثر بحثًا وهى الشيخ زايد، المعادى، مدينة نصر، التجمع الخامس ومصر الجديدة. وبشكل عام، يمكننا القول إن ثمة زحف من منطقة وسط القاهرة والجيزة إلى الضواحي مع زيادة العرض على الوحدات السكنية من 113,000 إلى 126,000 وحدة بين 2015 و2016؛ وذلك يُشكل نسبة نموّ تبلغ 11%.

ومع ارتفاع أسعار البيع بنسبة 30%، أثر ذلك على القوة الشرائية للمستهلك المحلى، قام المطورون بالتعامل مع هذه الأحداث من خلال التخطيط لبناء المزيد من الشقق على حساب الفلل ومن خلال مد فترات السداد، وبالتالي ازداد معدّل البحث عن الشقق بكثير.

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وأضاف "سامي" "ومن المثير للاهتمام أنه لا يزال هناك طلب على مناطق مثل مصر الجديدة ومدينة نصر والمعادي، ما زالت تلك المناطق تستضيف العديد من الشركات العالمية، على سبيل المثال، سيتي ستارز يخدم سكان مدينة نصر ومصر الجديدة، والمعادي لا تزال تستضيف عدة شركات للنفط والغاز، وإن الدوافع الرئيسية لعملية الاختيار هي القرب من محل العمل أو القرب من الأسرة وهو مفهوم ثقافي منتشر بشكل كبير في مصر، بعض العوامل الأخرى للاختيار هي سهولة الوصول لتلك المناطق، وكونها قريبة من مناطق الجذب الرئيسية أو المطارات".

"عقارات للبيع".. العرض والطلب

في ما يخص الطلب، كانت المناطق الأكثر بحثًا على أوليكس للعقارات في عام ٢٠١٦ هي: مدينة نصر، المعادى، الشيخ زايد، مصر الجديدة، والتجمع الخامس. وتعد هذه النتائج دليلًا مهمًا للخبراء في مجال العقارات على توجهات السوق والاستثمارات المتاحة من البائعين والمشترين، وفي ما يخص العقارات المعروضة للبيع، سجلت أوليكس أعلى عدد مرات بحث للشقق بواقع ١٧ مليون بحث، تبعتها الأراضي المعروضة للبيع بأكثر من ٩٠٠ ألف بحث، الفيلات بنحو ٩٠٠ ألف بحث، وأخيرًا العقارات التجارية المعروضة للبيع بنحو نصف مليون بحث.

وأوضح تقرير أوليكس أن كل عقار معروض للبيع حصل على نحو ٥ استفسارات، أما في ما يخص العرض في آخر ربع من ٢٠١٦، فقد كانت المحافظات الأكثر عرضًا للعقارات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، الشرقية، مرسى مطروح، الدقهلية، وجنوب سيناء.

"العقارات المعروضة للإيجار"

في ما يتعلّق بالطلب، أوضحت أوليكس أن الشقق المعروضة للإيجار سجلت أعلى معدلاتها بواقع ٥ ملايين بحث، تبعتها إيجارات المصايف والإجازات بواقع مليون بحث، والعقارات التجارية للإيجار ٨٠٠ ألف بحث، تبعتها الفيلات بنحو ١٠٠ ألف بحث، وأخيرًا ٣٥ ألف بحث للغرف المعروضة للإيجار، بالإضافة إلى ذلك حصل كل عقار معروض للإيجار على ٧ استفسارات من مستأجرين محتملين، أما في ما يخص العرض في الربع الأخير من ٢٠١٦، أتت المحافظات الأعلى عرضًا للعقارات على أوليكس في: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، القليوبية، السويس، بورسعيد، والإسماعيلية. وتوضح هذه الإحصاءات توجهات المصريين ورغبتهم في الاستثمار في عقارات جديدة بمختلف المحافظات.

و وفقًا لـ"جيه إل إل"، فان المصريين يفضلون الشراء بدلًا من الإيجار، مع حركة الزحف التي تحدث من المدينة إلى الضواحي، فالإيجار يمثل حلًا مؤقتًا، قبل انتقالهم لمنازلهم الدائمة، فخلال هذا العام انخفضت أسعار إيجار الفيلات الكبيرة أكثر من الشقق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تخفيض قيمة العملة وانخفاض الطلب من المغتربين الذين يفضلون الإقامة في القاهرة الجديدة / التجمع الخامس ليكونوا أقرب إلى مراكز العمل، لأن القاهرة الجديدة أصبحت محور جديد للشركات العالمية، أما زيادة عمليات البحث عن الشقق تنبع من الزحف الذى يحدث من داخل المدينة.