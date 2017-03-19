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الأرصاد: غدًا طقس لطيف نهارًا.. بارد ليلًا

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الأرصاد: غدًا طقس لطيف نهارًا.. بارد ليلًا الأرصاد: غدًا طقس لطيف نهارًا.. بارد ليلًا

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية غدا الاثنين، ليسود طقس لطيف نهارا على أغلب الأنحاء بارد فى أول الليل شديد فى آخره، كما تقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج مابين متر ونصف المتر إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن
الصغرى العظمى 
القاهرة 12 22
الإسكندرية 14 20
مطروح 12 19
بورسعيد 13 21
دمياط 13 21
بلطيم 13 20
الإسماعيلية 11 22
السويس 12 23
العريش 11 23
نخل 6 22
طابا 9 23
الطور 17 24
مرسى علم 16 26
الغردقة 18 27
شرم الشيخ 19 25
رفح 10 22
كاترين 4 19
سيوة 8 24
المنيا 7 22
الفيوم 8 22
رأس سدر 12 20
أبوسمبل 13 25
وسط الدلتا 11 21
أسيوط 6 24
سوهاج 7 25
الأقصر 13 27
أسوان 13 27
شلاتين 17 25
حلايب 19 24
الوادى الجديد 9 21
قنا 13 25
نويبع 13 21
السلوم 9 2

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