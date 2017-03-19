والي: مليون ونصف مستفيد من «تكافل وكرامة» صرفوا الدعم النقدي في مارس

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أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصل إلى مليون ونصف المليون مستفيد في منتصف مارس الجاري، وهي الأعداد التي قامت بصرف الدعم النقدي هذا الشهر، مشيرةً إلى أن العدد مرشح للزيادة بنحو مائة ألف مستفيد كل شهر يحصلون على دعم نقدي شهري.

المستفيدون في قنا

وفيما يخص محافظة قنا، كشف حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المديرية سلمت 9600 بطاقة فيزا جديدة، كما تم صرف المبالغ المستحقة للحالات المستفيدة عقب تسلمهم الكروت وذلك من خلال مكاتب البريد بمختلف مراكز محافظة قنا.

وأوضح الباز أن هذه الدفعة الجديدة من الكروت ترفع عدد المستفيدين بمحافظة قنا إلى 113 ألف أسرة مستفيدة، مشيرًا إلى أن هناك المزيد من المستفيدين من البرنامج سيتم إعلانهم خلال الفترة المقبلة، حيث يوجد العديد من الملفات لحالات جديدة يتم دراستها حاليًا تمهيدًا لإصدار بطاقات صرف لهم.

وأضاف أنه قد ضم فئة الأيتام التي تصرف 56 جنيهًا لكل يتيم بموجب قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008، إلى برنامج كرامة ليصبح كل طفل يستحق 350 جنيهًا.

وأوضح الباز أن القانون المذكور يعرف اليتيم، بأنه "من توفيت والدته الأرملة أو المطلقة أو التي سجنت أو تزوجت بآخر"، لافتًا إلى أن القرار جاء بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى وبتوجيه من وزارة التضامن الاجتماعي بضم هؤلاء الأطفال لشبكة الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن محافظة قنا بها 4000 طفل يتيم وفقًا لقانون الطفل سوف يستفيدون من القرار، وسوف يتم خلال الفترة المقبلة تكليف الباحثين بتدوين بياناتهم على شبكة كرامة.

يذكر أن نحو 50% من برنامج تكافل وكرامة يغطي 3 محافظات في الصعيد هي قنا وأسيوط وسوهاج.

فيزا كارت لمستفيدي الشرقية

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في سياق متصل، كشف علي عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، عن توزيع مديرية التضامن بالمحافظة لنحو 3 آلاف كرت صرف في البرنامج القومي لمظلة الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" لحماية الأسر الأكثر فقرا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

أضاف وكيل التضامن بالشرقية أن الدعم النقدي المشروط " تكافل" يستهدف الأسر التي تعاني من عدم وجود دخل ثابت لها ولديها أبناء في المدارس، حيث يحصل المستفيدون على 325 جنيهًا كحد أدنى يرتفع بقيمة 60 جنيهًا لكل تلميذ بالأسرة بالمرحلة الابتدائية و80 جنيهًا بالإعدادية و100 جنيه بالثانوي، مشيرا إلى أن برنامج كرامة يقدم دعما نقديا يستهدف الأفراد الأكثر فقرا، الذين تفوق أعمارهم الـ65 عاما وبدون دخل ثابت وأيضا ذوي الإعاقة والعجز ممن لا يتقاضون معاشًا ثابتًا ويتم صرف 350 جنيهًا للفرد وبحد أقصى 3 أفراد في الأسرة.

كروت الصرف بالوادي الجديد

وعلى صعيد متصل، أعلنت مديرية التضامن بالوادي الجديد أن إجمالي المستفيدين في برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" قد بلغ 849 مستفيدًا: 691 في معاش تكافل للأسرة و158 في معاش كرامة لكبار السن وذوي الإعاقة.