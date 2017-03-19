البورصة وبنك الإسكندرية يوقعان مذكرة تفاهم لدعم المشروعات الصغيرة

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وقعت البورصة المصرية صباح اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع بنك الإسكندرية لإطلاق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية: إن "البورصة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما له من أهمية كبرى في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوظيف عدد كبير من العمالة، وتقليل الفجوة بين الطبقات، لذلك تم إنشاء بورصة النيل في عام 2008 قبيل الأزمة العالمية والتي كان لها أثرًا سلبيًا على أداء بورصة النيل ثم بعد ذلك شهدت مصر فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في أعقاب ثورة 25 يناير حالت دون قيام بورصة النيل بدورها في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل انصراف القطاع المصرفي وسوق المال لتمويل المشروعات الكبرى.

وأوضح "عمران" أن بورصة النيل تضم 32 شركة مقيدة برأس مال سوقي 1.3 مليار جنيه، ويبلغ عدد المستثمرين بها 31 ألف مستثمر، مشيرًا إلى أن 21 شركة تمثل 66% من الشركات قامت بزيادة رأس مالها بقيمة 200 مليون جنيه خلال عام 2016.

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وأشار إلى أن معدل الدوران، وهو مقياس النشاط والسيولة، بلغ ببورصة 63% مقابل 31% بالسوق الرئيسي.

من جانبه قال دانتي كامبيوني، العضو المنتدب لبنك الإسكندرية: إن "حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك وصل إلى 3 مليارات جنيه".

وأضاف أن بنك الإسكندرية أطلق "باسبور الأعمال" الذي يقدم حزمة منتجات وخدمات تهدف لتيسير إنجاز الأعمال لأصحاب المشروعات.