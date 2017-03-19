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«إسكان النواب» تناقش مشاكل الصرف والمخططات العمرانية ببني سويف

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«إسكان النواب» تناقش مشاكل الصرف والمخططات العمرانية ببني سويف «إسكان النواب» تناقش مشاكل الصرف والمخططات العمرانية ببني سويف

التحرير

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قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش الثلاثاء المقبل، مشاكل الصرف الصحي والصناعي وعدم اعتماد المخططات العمرانية بمحافظة بني سويف والآثار السلبية التي نتجت عنها عمليات الصرف، وهي إغراق عشرات الأفدنة وتحويلها إلى بركة من المياه، وبالتالي تضرر العديد من الأهالي.

أضاف والي، أن هذه المشكلة تهدد بكارثة على البنية التحتية للمنطقة الصناعية، فضلًا عن أنها تهدد بكارثة أخرى على زراعات الأهالي بهذه المنطقة من الخضراوات - والتي غمرتها مياه الصرف الصحي وأدّت إلى تلوث الأرض وأتلفت وأماتت بعض الزراعات، لافتًا إلى أن هذا الاجتماع بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف عبدالجواد في هذا الشأن.

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تابع والي: "اللجنة ستناقش أيضًا اعتماد المخططات العمرانية في محافظة بني سويف بحضور المحافظ، وذلك في إطار قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، الذي أشار إلى أهمية إعداد المخططات الاستراتيجية للأقاليم والمحافظات في ، وذلك بهدف ضبط منظومة العمران المصري وطبقًا للمخططات الاستراتيجية على مستوى الجمهورية".

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