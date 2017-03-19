افتتاح معرض الكتاب الجامعي الثالث في المنيا بمشاركة 21 دار نشر (صور)

المنيا -ريمون الراوي:

افتتح عصام البديوي، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور جمال الدين أبوالمجد رئيس جامعة المنيا، اليوم، معرض الكتاب الجامعي الثالث بالمكتبة المركزية بمبنى الإدارة العامة للمكتبات بالجامعة، حيث يستمر المعرض خلال الفترة من 19 حتى 30 مارس الجاري.

تفقد المحافظ أقسام المعرض، حيث يتضمن العديد من الكتب في المجالات المختلفة (سياسية ـ فنية ـ رياضية ـ اجتماعية ـ دينية)، وغيرها من الكتب التي تفيد الطلاب وبأسعار مناسبة، لدعم القراءة وتوعية الطلاب بأهمية القراءة في بناء العقل وتفتّح الفكر.

من جانبه، قال رئيس الجامعة، إن هذا المعرض يأتي بهدف إثراء الوعي الثقافي للطلاب بشتى المعارف والعلوم والإطلاع على آخر ما أصدرته دور النشر العربية والعالمية من كتب عربية وأجنبية في مختلف العلوم والآداب، مشيراً إلى أن المعرض يشارك به 21 داراً للنشر، لعرض إصداراتها الثقافية والعلمية المتنوعة.