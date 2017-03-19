الملاحة الجوية: انتظام الحركة بجميع المطارات بعد تحسن الطقس

كتب- طه عبيد:

أكد الكابتن إيهاب محيي الدين، رئيس شركة الملاحة الجوية، الأحد، أن حركة الإقلاع والهبوط تسير بشكل طبيعي في كافة المطارات، وذلك بعد هدوء العواصف الترابية التي ضربت عدة مدن أمس السبت.

وأضاف محيي أنه: "لم يتم تحويل هبوط أي طائرات من مطارات إلى أخرى منذ الساعات الأولى، وأن حركة الملاحة الجوية تسير بشكل منتظم".

يذكر أن عدة مدن ومحافظات شهدت أمس السبت، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وانخفاض مستوي الرؤية وارتفاع لحظة العاصفة الترابية المحملة بالرمال، مما أدى الي تحويل هبوط 4 طائرات بالمطارات الإقليمية فضلا عن إغلاق عدد من المواني البحرية.