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جوارديولا يعترف بصعوبة المهمة مع مانشستر سيتي

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جوارديولا يعترف بصعوبة المهمة مع مانشستر سيتي جوارديولا يعترف بصعوبة المهمة مع مانشستر سيتي

التحرير

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اعترف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بصعوبة التحدي الذي يواجهه رفقة مانشستر سيتي، مشيرا إلى أن المهمة أصعب بكثير من تلك التي واجهها مع برشلونة وبايرن ميونيخ، وذلك حسبما نقلت "سكاي سبورتس".

وودع مانشستر سيتي، دوري أبطال أوروبا أمام موناكو ليخرج جوارديولا للمرة الأولى في مسيرته التدريبية من دور الـ16 لأعرق المسابقات الأوروبية، حيث لم يودع دوري الأبطال قبل نصف النهائي من قبل.

كما يبتعد السيتي عن تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة كاملة، وأصبح أمام جوارديولا فرصة وحيدة لإنقاذ موسمه من خلال التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي حيث سيواجه أرسنال في نصف النهائي الشهر المقبل.

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وأوضح جوارديولا، أنه يحتاج للكثير من الوقت كي يخرج ما يريد من مانشستر سيتي، مشيرا إلى أن الأمر كان أسهل بكثير مع بايرن ميونيخ وبرشلونة لأسباب عديدة لم يكشف عنها.

وأشار بيب أنه لأول مرة في مسيرته يشعر بالاختبار الكبير مع مانشستر سيتي، مؤكدا على أنه لم يكن أكثر من مدرب محظوظ مع بايرن ميونيخ وبرشلونة، موضحا أنه للمرة الأولى في مسيرته يشعر بأنه بحاجة إلى مساعدة الفريق ليس فقط على صعيد الألقاب.

وأضاف جوارديولا بأنه يحب مانشستر سيتي ويريد الاستمرار طويلا مع النادي، إلا أن الفريق بحاجة إلى الكثير من الوقت لاكتساب الخبرة ومواصلة اللعب في أعلى المستويات باستمرار.

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التحرير

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