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ناشط حقوقي يحرر محضرًا ضد محافظ السويس ويتهمه بقتل الكلاب بـ"الخرطوش"

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ناشط حقوقي يحرر محضرًا ضد محافظ السويس ويتهمه بقتل الكلاب بـ"الخرطوش" ناشط حقوقي يحرر محضرًا ضد محافظ السويس ويتهمه بقتل الكلاب بـ"الخرطوش"

مصراوي Masrawy

محضرًا ضد محافظ السويس ويتهمه بقتل الكلاب

السويس - حسام الدين أحمد:

اتهم ناشط في مجال حقوق الحيوان في محضر رسمي، اللواء أحمد حامد، محافظ السويس ومدير شرطة المرافق ومدير الطب البيطري، باستهداف الكلاب الضالة في شوارع المحافظ بأعيرة الخرطوش بالمخالفة لقرار مجلس الدولة، الذي جرم قنص وقتل الكلاب بالخرطوش.

وقال شادي مصطفى في تصريحات لـ"مصرواي"، إنه حرر المحضر رقم "811" إداري السويس بقسم شرطة السويس، مشفوعًا بقرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016، الذي يجرم قتل الكلاب بقنصها ببنادق الخرطوش.

وأضاف "شادي مصطفى" أنه اتهم الدكتورة عزيزة عثمان، مدير الطب البيطري باستخدام سم "الأستركين"، بوضعه على طعام وإلقاءه للكلاب، رغم أنه محظور استخدامه دوليًا.

وأشار الناشط في مجال حقوق الحيوان إلة أن الاستركين له آثار جانبية على البيئة والإنسان، كونه يتسرب للتربة بعد تآكل جيفة الكلب، ولا يتحلل في التربة، ويبقى مترسبًا ويؤثر على المياة الجوفية وكذلك الإنسان والزراعات.

وكشف أن ذلك السم تكلفة مرتفعة ويصل سعر الكيلو جرام 20 ألف جنيه، وتنفق سنويًا 6 ملايين جنيه لشرائه، وقال إنه أرفق بالمحضر نسخة صور فوتوغرافية لكلاب نافقة تم قتلها بأعيرة الخرطوش، وتركها رجال المرافق في الشارع تتعفن وتُصدر الروائح الكريهة للمارة، فضلًا عن منظرها المثير للغثيان.

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