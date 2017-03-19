ضبط عاطل أدار مسكنه وكرًا للإتجار بالأسلحة النارية بالشرابية

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنبة بالقاهرة، القبض على عاطل أدار مسكنه وكرًا للإتجار بالأسلحة النارية في الشرابية.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية، مفادها أن، صلاح محمد، عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة؛ يتخذ من دائرة سكنه مكانًا للاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الاجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه وعثر بمسكنه على 3 أسلحة نارية خرطوش وصوت.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.