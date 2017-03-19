أخبار عاجلة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط عاطل أدار مسكنه وكرًا للإتجار بالأسلحة النارية بالشرابية

Google+ Print
ضبط عاطل أدار مسكنه وكرًا للإتجار بالأسلحة النارية بالشرابية ضبط عاطل أدار مسكنه وكرًا للإتجار بالأسلحة النارية بالشرابية

مصراوي Masrawy

الأسلحة النارية

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنبة بالقاهرة، القبض على عاطل أدار مسكنه وكرًا للإتجار بالأسلحة النارية في الشرابية.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية، مفادها أن، صلاح محمد، عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة؛ يتخذ من دائرة سكنه مكانًا للاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الاجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه وعثر بمسكنه على 3 أسلحة نارية خرطوش وصوت.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري