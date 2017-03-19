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تراخيص مؤقتة لـ"التوك توك" في بني سويف

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تراخيص مؤقتة لـ"التوك توك" في بني سويف تراخيص مؤقتة لـ"التوك توك" في بني سويف

مصراوي Masrawy

تراخيص مؤقتة التوك توك

بني سويف ــ أحمد كامل:
قررت إدارة مرور بني سويف، برئاسة العميد حسام الشايب، منح أصحاب التكاتك تصاريح تسيير لمدة 3 أشهر، لحين استكمال الشروط الفنية لترخيص مركباتهم.
وطالب مدير إدارة المرور، أصحاب التكاتك، سرعة التقدم للحصول على التصريح، لحين استيفاء الشروط اللازمة لترخيص التوتوك، تجنباً لفرض العقوبة التي أقرها القانون والخاصة بمصادرة مركبات التوتوك، حال تسييرها دون ترخيص.
وأكد "الشايب" على أن هذه الخطوة جاءت مراعاة لظروف السائقين، مع ضرورة الالتزام بشروط الترخيص، ضمانا لوجود مركبات حالتها الفنية والعامة صالحة للسير، حفاظا على أرواح السائقين ومن معهم من الركاب.

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