استقرار حالة الطقس بالفيوم

الفيوم ـ حسين فتحي:

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الأحد، استقرارا في حالة الطقس، حيث سطعت الشمس واختفت الرمال من الجو، وباشر الموظفون أعمالهم بشكل طبيعي.

وقال الدكتور عادل عبدالمنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن الدراسة انتظمت بشكل طبيعي في المحافظة، وإن نسبة الغياب طبيعية.

وانتظمت عمليات الصيد ببحيرة قارون، بسبب انخفاض الأمواج وعودة الرياح إلى طبيعتها، في حين أزالت كاسحات مجلس مدينة يوسف الصديق، الرمال الزاحفة على الطريق السياحي، الرابط منطقة شلالات وادي الريان بقريتي سيدنا الخضر وموسى وطريق أسيوط الغربي.