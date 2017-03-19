مع موجة الطقس السئ..لا تنسى احضار استخدام الفازلين لتلك الأسباب

كتبت - هاجر حاتم:

تمر مصر هذه الفترة بعاصفة ترابية قوية، مما قد يتسبب في حدوث بعض الأزمات الصحية للكثيرين، منها الحساسية الجلدية، وجفاف البشرة.

وللوقاية من كل هذه الأمور يعتبر "الفازلين" هو الاستخدام الأمثل للوقاية من جفاف الجلد، حيث يمكن وضع طبقة منه على أطراف الحسم التي تتعرض للهواء بشكل كبير.

كما يمكن وضع الفازلين داخل فتحتي الأنف لمنع جفاف الأغشية المخاطية، بحسب ما ذكره موقع wikihow.