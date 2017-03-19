كامل زاهر: ثقتنا كبيرة في قدرات اللاعبين

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أكد كامل زاهر، أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بجنوب إفريقيا، ثقة مجلس الإدارة في قدرات اللاعبين خلال مواجهة فريق بيدفيست اليوم، الأحد، بإياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، مشددًا على أن المباراة صعبة في ظل تميز فرق جنوب إفريقيا على أرضها.

وأوضح زاهر للموقع الرسمي لنادي الأهلي أن مجلس الإدارة يثق في الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تقديم أفضل ما لديهم لحسم التأهل إلى الدور التالي.

وأشار أمين صندوق الأهلي إلى أن المجلس سوف يوفر كل احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري ولجنة الكرة، خصوصا أن كرة القدم أصبحت تحقق استثمارات وأرباحا خيالية.

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وشدد على أن النادي يطمح للفوز بلقبي الدوري والكأس، إلى جانب البطولة الإفريقية لتحقيق تطلعات وأحلام الجماهير.

وحرص زاهر على توجيه الشكر للسفير المصري في جنوب إفريقيا، شريف عيسى، على حسن التعاون طوال مدة إقامة البعثة في جوهانسبرج، وتذليل أية صعوبات واجهت الفريق، خاصة ما يتعلق بالإقامة ووسائل الانتقال، وملاعب التدريب والتأمين، غيرها من الأمور التي حرصت السفارة المصرية في جنوب إفريقيا على تذليلها.

وأكد زاهر أن السفارة المصرية في جنوب إفريقيا قامت بدور مشرف مع بعثة الأهلي منذ الوصول وحتى الرحيل.