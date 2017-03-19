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قلق في منتخب المحليين بسبب «حسام حسن»

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قلق في منتخب المحليين بسبب «حسام حسن» قلق في منتخب المحليين بسبب «حسام حسن»

التحرير

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كشف مصدر بالجهاز الفني لمنتخب المحليين، أنه سيتم ضم لاعب واحد فقط من المصري لمعسكر مارس الجاري الذي ينطلق من 22 لـ28 مارس الجاري.

وقال المصدر إن الجهاز الفني سيضم الظهير الأيسر محمد حمدي، واستقر على تأجيل ضم بقية اللاعبين الذين دخلوا ضمن اهتماماته مثل أحمد كابوريا وفريد شوقي.

وكشف المصدر عن وجود حالة من القلق تحسبًا لحدوث أزمة مع حسام حسن مدرب المصري، خلال الساعات المقبلة.

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وأضاف المصدر، أن حسام حسن سبق ورفض انضمام لاعبي المصري لمنتخب المحليين من قبل بداعي مُعاناتهم من الإجهاد، وقد يكرر الأمر ويرفض انضمام محمد حمدي الظهير الأيسر للمعسكر المقبل.

يُذكر أن منتخب المحليين سيلاقي بنين يوم 27 مارس الجاري وديًا.

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التحرير

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