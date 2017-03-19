حفظ القرآن وحُكم على والده بالإعدام مرتين.. 20 معلومة عن سامح الصريطي

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لم يكن الفن وحده بين أولوياته، بل كان للسياسة والدين جانبًا من ذلك الاهتمام؛ بحكم نشأته في منزل متدين، تحكمه الوسطية والفكر المستنير، الذي لم يقف عائقًا فيما بعد لدخوله مجال التمثيل، ورغم ذلك عارض في بادئ الأمر دخول ابنته لهذا المجال، إشفاقًا عليها من متاعبه، لكنه أصبح داعمًا لها بعد ثبوت موهبتها في التمثيل والغناء معًا.

في التقرير التالي، يرصد لكم "التحرير لايف" 20 معلومة عن الفنان سامح الصريطي.

1- اسمه بالكامل محمد سامح محمد محمد الصريطي.

2- من مواليد حي "المنيرة" قرب منطقة السيدة زينب، يوم 19 مارس عام 1951، أي أنه يبلغ من العمر 66 عامًا.

3- والده كان عالمًا دينيًا، وموظفًا بوزارة الأوقاف، وناظر ملجأ أيتام، وشيخ إحدى الطرق الصوفية.

4- حفظ القرآن في صغره على يد الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي بمسجد السيدة الزينب.

5- لوالده تاريخ نضالي مشرف ضد الإنجليز، حيث كان سياسيًا وفديًا، وحُكم عليه بالإعدام مرتين نظرًا لنشاطه المناهض للاحتلال الإنجليزي لمصر، وفق ما أوضح "سامح" في لقاء تلفزيوني مع برنامج "الطريق" على قناة "التحرير".

6- اكتسب ثقافة عالية بحكم تربيته في منزل يزوره السياسيون والعلماء، فضلًا عن نزعته الصوفية التي ورثها عن والدها، وبحكم ذهابه إلى "الحاضرة" في مساجد "الحسين، والسيدة زينب، والسيدة نفيسة".

7- أشار إلى أن طبيب الأسرة كان مسيحيًا واسمه "مراد نبيل موسى"، ولم يكن مصرح لأحد غيره بالكشف على مرضى الأسرة، مبررًا ذلك بأن والده كان متفتحًا وتنويرياً، ولم يكن متزمتًا في الدين على الإطلاق.

8- علاقته بالفن بدأت من خلال مسرح المدرسة، حيث كوّن مع زميله "فايز الليثي" فرقة مسرحية لتقديم "اسكتش"، وشارك بها في عدد من الحفلات، حتى وصوله إلى المرحلة الثانوية.

9- رفض دخول المعهد العالي للفنون المسرحية بحكم امتلاكه بالأساس للموهبة، فدخل كلية التجارة بجامعة "عين شمس"، وانضم لمنتخب الجامعة للتمثيل، وشغل منصب أمين اللجنة الفنية العليا فى جامعة عين شمس، كما شارك في تنظيم القوافل الفنية التي جابت أقاليم مصر، وفق ما صرح به في حوار لمجلة "صباح الخير".

10- احترف التمثيل بعد تخرجه في كلية "التجارة" بتشجيع من والده الذي أوصاه بتوظيف موهبته لخدمة الإنسان، ورشحه المخرج مجدى مجاهد؛ للانضمام لفرقة "أنغام الشباب"، وقدم أول مسرحية له بعنوان "الحب بعد المداولة"ن والثانية بعنوان "عطشان يا صبايا".

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11- انطلاقته الحقيقية كانت من خلال التلفزيون، حيث ظهر فى دور ابن الفنان محمود مرسى بمسلسل "رمضان والناس"، عام 1978، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وكان يحكي قصة أسرة بسيطة ومعاناتها.

12- شارك في عدد من المسلسلات ثم اختفى لمدة 12 عامًا عن الوسط الفني، مبررًا ذلك بقوله: "ابتعدت تحديدًا فى المرحلة التى كان الإنتاج فيها متمركزا فى قطاع الإنتاج، ولم يكن معتمدًا على الوحدات الإنتاجية، وبالطبع شعرت بمعاناة وقتهان ولكن الشعور الدائم بالرضا والإيمان بالنصيب كانا سلاحى، وكذلك العمل العام التطوعى عوضنى فى هذه الفترة، وأنا شخص ليس لديه طموحات مادية تجعله يعاني".

13- عاد بـ "لوك" جديد في مسلسل "امرأة من زمن الحب"، عام 1998، مع سميرة أحمد وكوكبة من النجوم، وظهر بلحية بيضاء وشعر أبيض، وقال عن ذلك: "هذا التغيير فى شكلى جاء بعد عودتى من الحج وقررت ألا أحلق ذقنى لدور فى عمل تاريخى،وأتركها بهذا الشكل، وتركت شعرى على اللون الأبيض".

14- تحدث عن الأحداث التي أثرت فيه غقال في حوار صحفي: "هناك أحداث سياسية هزتى وغيرت كيانى كله، مثل 67 الذى هزتنى من الداخل وجعلتنى نضجت وأنا شاب صغير، وعرفت الحزن منذ أن كنت شاباً عمره 16 سنة، كما عرفته أيضا يوم وفاة عبدالناصر بعدما كنت شاب طاير وحالم أصبحت وقور قبل الأوان".

15- صرح بأنه كان أحد المؤسسين لحزب الكرامة، مضيفًا: "لم أكن منخرطا فى السياسة بهدف الطموحات السياسية، ولكن هناك مراحل يشعر الإنسان أن البلد تحتاجه فى موقف ما أيا كان، وبعيدا عن السياسة أنا عشت الثلاثين عاما الماضية فى عمل عام تطوعى،وأى عمل وطنى طوال مراحل حياتي"، وفق حديثه لمجلة "صباح الخير".

16- شارك في عدد من أفلام سينما الألفينيات بعد فترة انقطاع طويل، ومن بين تلك الأفلام: "ملاكى إسكندرية، وخيانة مشروعة، والرهينة"، بجانب مسلسلات مثل: "أميرة في عابدين، ويتربى في عزو، وأزمة نسب، وليالي الحلمية 6".

17- تزوج من الفنانة نادية فهمي، وأنجب منها ابنتيه "ابتهال" التي تعمل في مجال التمثيل والغناء، و"آية" التي تعمل بأحد شركات اتصالات المحمول.

18- تعرض لهجوم شديد بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي لخبر إيداعه زوجته الفنانة نادية مصطفى بدار مسنين، لكنه خرج وأكد من خلال برنامج "معكم" أن زوجته مصابة بمرض "الزهايمر"، وأن علاجها يستوجب وضعها بدار رعاية خاصة، حتى يمكن التعامل معها، موضحًا أنه يزورها دائمًا مع بناته.

19- صرح بأنه كان رافضًا لدخول ابنته "ابتهال" المجال الفني، لصعوبة العمل به، لكنه انصاع لرغبتها بعد ان اختارها المخرج محمد خان لتجسيد دور في فيلم "فتاة المصنع"، فأصبح شريكًا لها في اختيار أدوارها بعد ذلك.

20- شارك في اعتصام الفنانين بوزارة الثقافة منذ 5 يونيو 2013 وحتى سقوط الرئيس الأسبق محمد مرسي في 30 يونيو، كما وقّع على استمارة "تمرد" وشارك بالتظاهرات.