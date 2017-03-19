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قاضي "حديد الدخيلة" لدفاع عز: "سوف نتراجع عن قرار ندب خبير"

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قاضي "حديد الدخيلة" لدفاع عز: "سوف نتراجع عن قرار ندب خبير" قاضي "حديد الدخيلة" لدفاع عز: "سوف نتراجع عن قرار ندب خبير"

مصراوي Masrawy

إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز

كتب –صابر المحلاوي:
بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، جلسة إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و٦ آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة.
وتغيب "أحمد عز" عن حضور جلسة اليوم، والتي تعد الأولى عقب قرار حبسه على ذمة قضية "تراخيص الحديد"، لكونه مخلى سبيله على ذمة قضية اليوم، ولم يتم إعلانه.

وفور بدء الجلسة طلبت المحكمة من دفاع عز سرعة السير في إجراءات حضور جلسات الخبير، وإلا سوف تتراجع المحكمة بقرارها السابق بندب خبير، وسوف تستكمل جلسات المحاكمة.
كانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الـ6 من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من 3 إلى 7 سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ 3 مليارات جنيه.

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