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تأجيل دعوى تجديد البطاقة العلاجية للعاملين بقصر العيني لـ9 أبريل

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تأجيل دعوى تجديد البطاقة العلاجية للعاملين بقصر العيني لـ9 أبريل تأجيل دعوى تجديد البطاقة العلاجية للعاملين بقصر العيني لـ9 أبريل

مصراوي Masrawy

مستشفى قصر العيني

كتب -محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من العاملين بمستشفى قصر العيني، التي تطالب بإلغاء القرار الصادر من رئيس جامعة القاهرة بإلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بقصر العيني لجلسة 9 أبريل المقبل للاطلاع والرد.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 12486 لسنة 71 قضائية كلا من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة.

وقالت الدعوى إن رئيس جامعة القاهرة أصدر قرار يوم 1 يناير 2016 بإلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بقصر العيني، مما قد يهدد حياة العاملين وذلك بسبب عدم قدرتهم على التكلفة العلاجية، وأن البطاقة العلاجية كانت توفر لهم العديد من الخدمات الطبية التي لن يستطيعوا مواجهة تكلفتها.

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