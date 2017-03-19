بينهم "محمود عزت ".. النيابة تأمر بضبط 4 قيادات من الإخوان في قضية "تمويل الكيانات الإرهابية"

كتب –محمود السعيد:

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار بكر أحمد بكر، اليوم الأحد، بضبط وإحضار 4 من القيادات البارزة بجماعة الإخوان، للتحقيق معهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تمويل الكيانات الإرهابية".

وتحقق نيابة جنوب القاهرة الكلية مع 73 من المُدرجين على قائمة الإرهابيين والمتهمين بتمويل جماعة الإخوان، وذلك في القضية رقم ٥٣٦ لسنة ٢014، حصر أمن الدولة العليا.

وكشفت النيابة برئاسة المستشار أحمد هاني، أن الصادر بحقهم أمر ضبط وإحضار هم، محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، وعضو مجلس شورى الجماعة محمد المرسي، وبهاء الشاطر، شقيق خيرت الشاطر، وخالد البلتاجي، نجل القيادي الإخواني المحبوس محمد البلتاجي.

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة في وقت سابق، بإدراج أكثر من ١٥٠٠ شخصا من قيادات جماعة الإخوان وآخرين بينهم اللاعب محمد أبو تريكة علي قائمة الإرهابيين.