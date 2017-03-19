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ضبط 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالبحيرة

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ضبط 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالبحيرة ضبط 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالبحيرة

مصراوي Masrawy

ضبط 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار

البحيرة – أحمد نصرة:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الأحد، من ضبط 4 أشخاص أثناء تنقيبهم على الآثار داخل منزل، ببقرية ميت يزيد، بمركز كوم حمادة.
وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة، بقيام: "باسم. ع. س"، 27 عاما، عامل، و"محمود. ا.ا"، 33 عاما، عامل، و"على. ج. س"، 33 عاما، عامل زراعي، ويقيمون بطنطا في الغربية، و"محمد. ك.م"، 34 عاما، صياد، ومقيم في الإسكندرية، بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك ورثة "محمد. م. ج"، بقرية ميت يزيد دائرة المركز.
تم ضبطهم حال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنزل المشار إليه، ووجدت 4 حفر دائرية الشكل، وبحوزتهم أدوات الحفر "موتور غاطس لشفت المياه، فأس، 2 كوريك، 2 بدلة غطس، مسطرين".
أفاد المتهمون بتواجدهم في المنزل بدعوى قيام أحد الأشخاص، بإحضارهم للقيام بأعمال خرسانية بالمنزل.
تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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