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بعد عاصفة "الشمس الكبيرة".. أجواء صيفية على كورنيش الإسكندرية (صور)

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مصراوي Masrawy

كورنيش الاسكندرية (1)كورنيش الاسكندرية (1)

كورنيش الاسكندرية (2)كورنيش الاسكندرية (2)

كورنيش الاسكندرية (3)كورنيش الاسكندرية (3)

كورنيش الاسكندرية (4)كورنيش الاسكندرية (4)

الإسكندرية – محمد عامر:
ساد طقس مشمس وأجواء صيفية على أحياء الإسكندرية، اليوم الأحد، بعد نحو 24 ساعة من تعرض المدينة الساحلية لعواصف شديدة وانخفاض في درجات الحرارة، بالتزامن مع نوة "الشمس الكبيرة".

واستغل مواطنو الإسكندرية التحسن الملحوظ في حالة الطقس واستقرار سرعة الرياح، للتنزه على الكونيش وخاصة بمناطق محطة الرمل والمنشية وقلعة قايتباي وميامي.

ومن جانبه، أعلن رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بعد إغلاق دام يوما واحدا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال الغندور، إن إغلاق البوغازين جاء حرصا على عدم إصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء، مشيرا إلى السماح للسفن بالرسو على الأرصفة.

كانت الإسكندرية قد تعرضت لموجة من الطقس السيئ، أمس، صاحبتها عواصف شديدة وانخفاض في درجات الحرارة، دون هطول للأمطار بالتزامن مع نوة "الشمس الكبيرة"، ما تسبب في إيقاف حركة الملاحة البحرية والصيد.

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