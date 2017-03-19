إطلاق أسماء 3 شهداء على مدارس بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

وافق المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، على إطلاق أسماء 3 شهداء على مدارس بمحل إقاماتهم بمركزي ديروط وصدفا.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور المهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام المحافظة، والعميد أمير خطاب، المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المدن والمراكز والأحياء ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووافق المحافظ خلال الجلسة على إطلاق اسم الشهيد نسيم بشاي سعيد على المدرسة الابتدائية بنات الجديدة بديروط الشريف، والشهيد عبدالرحيم حشمت حرب على مدرسة البربا الإعدادية بنات بصدفا، واسم الشهيد عبدالسميع فنجري محمد على مدرسة نزلة ساو الإبتدائية بديروط.

وأكد المحافظ أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس يأتي تقديراً وتكريماً لهم، لما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، موضحًا أن الشهداء فخر لأبناء المحافظة لتكون أسماؤهم محفورة في ذاكرة الأجيال القادمة على مر العصور.