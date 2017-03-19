استئناف حركة الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان بعد انحسار العاصفة الترابية

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت إدارة الملاحة النهرية بالأقصر، اليوم الأحد، استئناف حركة البواخر والفنادق السياحية العائمة التي تبحر بين مدينتي الأقصر وأسوان بعد انحسار العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة.

وقال مصدر بالإدارة إن هناك نحو 15 فندقًا عائمًا من أصل 75 فندقًا عائمًا يقل سياحًا يبحرون اليوم في الاتجاهين بين الأقصر وأسوان.

وأشار المصدر إلى أن حركة المراكب الشراعية والإنشاءات الصغيرة ما زالت متوقفة؛ نظرًا للرياح الشديدة التي ما زالت تشهدها المحافظة.

كانت سماء الأقصر، قد شهدت عاصفة ورياح شديدة مصحوبة بالرمال والأتربة والغيوم، التي تسببت في انعدام الرؤية في الشوارع، حيث أمر المحافظ، بوقف حركة الملاحة النهرية بالمحافظة، مع إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد بالمراكز والمديريات وإدارة العمليات والأزمات بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع جميع الأطقم العاملة والجهات المختصة بالمحافظة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية بالمحافظة.