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طلب إحاطة لوزير التعليم حول تسمم 300 تلميذ في سوهاج

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طلب إحاطة لوزير التعليم حول تسمم 300 تلميذ في سوهاج طلب إحاطة لوزير التعليم حول تسمم 300 تلميذ في سوهاج

التحرير

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قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنها ستتقدم بطلب إحاطة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن تسمم 300 تلميذ في سوهاج، عقب تناولهم وجبة التغذية المدرسية، مؤكدة أن هذه ليست المرّة الأولى لتسمم أطفال المدارس؛ بل حدثت العام الماضي في بعض المدارس بمحافظتي الفيوم والدقهلية.

أضافت نصر، أن واقعة تسمم التلاميذ في المدارس تدل على وجود إهمال وفساد شديد داخل المدارس، موضحة أن وسائل التخزين لهذه الوجبات تكون بطريقه غير صحية، ما يؤدي إلى فساد هذه الوجبات الغذائية.

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طالبت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بضرورة إجراء تحقيقات حول تسمم طلاب المدارس وتوقيع عقوبات رادعة ضد مديري المدارس المسئوله عن ذلك، مشددة على ضرورة البحث عن وسائل أخرى لدعم الطلاب، بعيدًا عن الوجبات الغذائية التي تتسبب في إهدار المال العام نتيجة توزيع وجبات مسممة.

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التحرير

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