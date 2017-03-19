نصر: بدء الدورة الـ 8 للجنة العليا المصرية اللبنانية بالقاهرة.. غدًا

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أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية اللبنانية ستبدأ غدا بالقاهرة وتستمر أربعة أيام، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره اللبناني العماد ميشال عون، كونها لم تعقد منذ سبع سنوات، وكان آخر موعد انعقدت فيه اللجنة العليا في عام 2010، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية المصرية على نجاح اللجنة العليا بين البلدين.

وأضافت "نصر"، في بيان للوزارة اليوم، أن اجتماعات الخبراء من الجانبين تنعقد غدا وبعد غد، وتترأس الدكتورة سحر نصر يوم الأربعاء المقبل الجانب المصري في اللجنة الوزارية المصرية اللبنانية، بينما يترأس رائد خوري وزير الاقتصاد و التجارة اللبناني الجانب اللبناني في اللجنة، وتختتم أعمال اللجنة الخميس المقبل برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وسعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني.

وأوضحت الوزيرة أنه من المنتظر أن تشهد أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الوثائق الرسمية بين البلدين، في مجالات حماية المستهلك ودعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والتعاون في المجال الصناعي والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية وحماية الملكية الفكرية، والمجال البيطري والقوى العاملة والسياحة وتمكين المرأة ومجال الشئون الاجتماعية والشباب وحماية البيئة، والثقافة والآثار والإدارة العامة والخدمة المدنية والرياضة.

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وأشادت نصر بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري اللبناني، خاصة على المستوى الاقتصادي والدخول في مشروعات تعاون ثلاثي في دول القارة الإفريقية، مشيرة إلى تطلع مصر لزيادة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الملف الاستثماري والسياحي والزراعي والثقافي والتجارة والصناعة على رأس أولويات عمل اللجنة، موضحة أن اللجنة ستبحث أوجه التعاون في مجال زيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر ولبنان، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين، في ظل ما تعمل عليه الحكومة المصرية في توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى الأهمية التى توليها مصر لتشجيع الاستثمار الخاص، وأهمية خلق مناخ إيجابي يقوم على تذليل كل العقبات للمستثمرين.

وأشادت الوزيرة بالدور الحيوي والمهم الذي يقوم به رجال الأعمال بالبلدين، وما يترتب عليه من أهمية تشكيل مجلس رجال الأعمال المصري اللبناني، مؤكدة أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطا أوسع في سبيل النفاذ بالصادرات المصرية لإفريقيا عن طريق مبادرة "مصر- لبنان إلى إفريقيا"، التي ستؤدي إلى إحداث طفرة في الاقتصاد العربي عن طريق تصدير المنتجات العربية إلى الدول الإفريقية.